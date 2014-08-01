Бывший лидер боевиков Донбасса Игорь Стрелков-Гиркин на своей странице в соцсети утверждает, что российских наемников из ЧВК (частная военная компания) в Сирии кремируют в случае гибели на месте. По его словам, ранее они добровольно соглашаются на соответсвующий пункт в контракте.
По имеющимся данным, тем, кто вступает в ЧВК, перед отправкой в Сирию включают в контракт пункт, предусматривающий добровольное согласие на кремацию тела, в случае гибели, прямо на месте, пишет Гиркин. Такая утилизация, по его словам, сейчас активно применяется на российском военном поприще.
Он также посетовал на цинизм российской власти, ввиду происходящего, которого, дескать, не было никогда.
Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, комментируя пост Гиркина, отметил, что это весьма удивительные подробности, которые подтверждают информацию о российских передвижных крематориях, где сжигают убитых в бою наемников из РФ. Он также отметил, что аналогичные истории с непрошенными российскими гостями могут происходить также и на востоке Украины.
Источник: Пресса Украины
По имеющимся данным, тем, кто вступает в ЧВК, перед отправкой в Сирию включают в контракт пункт, предусматривающий добровольное согласие на кремацию тела, в случае гибели, прямо на месте, пишет Гиркин. Такая утилизация, по его словам, сейчас активно применяется на российском военном поприще.
Он также посетовал на цинизм российской власти, ввиду происходящего, которого, дескать, не было никогда.
Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, комментируя пост Гиркина, отметил, что это весьма удивительные подробности, которые подтверждают информацию о российских передвижных крематориях, где сжигают убитых в бою наемников из РФ. Он также отметил, что аналогичные истории с непрошенными российскими гостями могут происходить также и на востоке Украины.
Источник: Пресса Украины
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