В Зимбабве 36-летняя Прешес Ньяти была на восьмом месяце беременности, когда у нее начались схватки. Но врачи из больницы были в большом недоумении, потому что родившееся существо было крошечным, имело длинные тонкие лягушачьи ноги и верхней частью туловища тоже напоминало лягушку.
Женщине позволили забрать умершее вскоре после после родов существо с собой в ее деревню, где она показала его людям. Старейшины оказались напуганными куда больше врачей и приказали немедленно прилюдно сжечь тельце.
- Я бросился домой (когда она вернулась) и был в шоке, потому что увидел лягушку. В больнице подтвердили, что у жены были роды и они тоже шокированы, - рассказал муж Прешес Ньяти.
- Я сильно ждала ребенка, но небеса послали мне это. Этот адский случай будет преследовать меня всю жизнь, - поделилась Прешес Ньяти.
До сих пор не было никакого медицинского объяснения случившегося. Глава деревни говорит, что врачи из больницы сами не могут понять, что произошло.
Источник: Паранормальные новости
Женщине позволили забрать умершее вскоре после после родов существо с собой в ее деревню, где она показала его людям. Старейшины оказались напуганными куда больше врачей и приказали немедленно прилюдно сжечь тельце.
- Я бросился домой (когда она вернулась) и был в шоке, потому что увидел лягушку. В больнице подтвердили, что у жены были роды и они тоже шокированы, - рассказал муж Прешес Ньяти.
- Я сильно ждала ребенка, но небеса послали мне это. Этот адский случай будет преследовать меня всю жизнь, - поделилась Прешес Ньяти.
До сих пор не было никакого медицинского объяснения случившегося. Глава деревни говорит, что врачи из больницы сами не могут понять, что произошло.
Источник: Паранормальные новости
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