Ученые NASA с помощью телескопа "Хаббл" зафиксировали на фото процесс образования туманности в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Астрономам редко удается получить снимки данной фазы трансформации светила.
Соответствующее фото опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Так, на снимке изображена туманность Калабаш. По словам исследователей, она представляет собой яркий пример смерти маломассивные звезды, такой как Солнце.
Фото демонстрирует переход звезды из состояния красного гиганта в планетарную туманность. Во время этого процесса туманность выбрасывает свои внешние слои газа и пыли в окружающее пространство. Этот газ, изображенный на снимке желтым цветом, движется с огромной скоростью - до одного миллиона километров в час.
В NASA отмечают, что этот этап трансформации звезды редко удается снять на фото. Объясняют, что данный процесс происходит за очень короткое по астрономическим меркам время.
Источник: Пресса Украины
Соответствующее фото опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Так, на снимке изображена туманность Калабаш. По словам исследователей, она представляет собой яркий пример смерти маломассивные звезды, такой как Солнце.
Фото демонстрирует переход звезды из состояния красного гиганта в планетарную туманность. Во время этого процесса туманность выбрасывает свои внешние слои газа и пыли в окружающее пространство. Этот газ, изображенный на снимке желтым цветом, движется с огромной скоростью - до одного миллиона километров в час.
В NASA отмечают, что этот этап трансформации звезды редко удается снять на фото. Объясняют, что данный процесс происходит за очень короткое по астрономическим меркам время.
Источник: Пресса Украины
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