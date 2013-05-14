Во время хоккейного матча НХЛ произошла крупная драка с участием российского хоккеиста Никиты Задорова. Скандальное происшествие случилось после грязного силового приема российского хоккеиста.
Видеозапись драки на льду уже попала в Интернет. На опубликованном видео российский хоккеист сбивает с ног нападающего Марка Шайфеле, после чего на россиянина набрасывается Джейкоб Труба и начинает избивать его. Судьи моментально попытались разнять хоккеистов, пока Задоров лежал, уткнувшись лицом в лед.
Журналисты сообщают, что оба спортсмена были наказаны за неспортивное поведение и драку отправлением на лавку запасных.
Источник: Диалог
Видеозапись драки на льду уже попала в Интернет. На опубликованном видео российский хоккеист сбивает с ног нападающего Марка Шайфеле, после чего на россиянина набрасывается Джейкоб Труба и начинает избивать его. Судьи моментально попытались разнять хоккеистов, пока Задоров лежал, уткнувшись лицом в лед.
Журналисты сообщают, что оба спортсмена были наказаны за неспортивное поведение и драку отправлением на лавку запасных.
Источник: Диалог
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