На карнавале в Германии правоохранителям пришлось распылить перцовый газ. Инцидент произошел в городе Аморбахе, в федеральной земле Бавария. В результате пострадали 23 человека. Пять человек были госпитализированы. Другим пострадавшим оказали медпомощь прямо на месте.
Причины случившегося пока не названы. Кроме того, полиции пришлось эвакуировать 400 человек с мероприятия. Правоохранители ведут расследование происшествия.
Источник: Вести
Причины случившегося пока не названы. Кроме того, полиции пришлось эвакуировать 400 человек с мероприятия. Правоохранители ведут расследование происшествия.
Источник: Вести
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