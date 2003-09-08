Ученые из США заявили об уничтожении Земли астероидами через 1,35 млн лет. Исследователи уверены, что в ближайший миллиард лет Земля может столкнуться с двумя тысячами астероидов. Причем ширина некоторых из них будет просто шокирующей – до километра.
Ученые привели пример, как 66 миллионов лет назад космический объект обрушился на Землю в результате чего было погублено более 75 процентов организмов на ней. Но в тоже время исследователи успокаивают землян и говорят о том, что в ближайшие годы возможность столкновения астероида с Землей равна нулю. На нашу планету, как утверждают американские ученые, движутся 2 небесных тела, но никакой опасности для землян они не несут.
Также сообщается, что многие из зарегистрированных астероидов, которые приблизятся к земле в ближайшие тысячелетия, для людей не несут никакой угрозы.
Источник: Диалог
Ученые привели пример, как 66 миллионов лет назад космический объект обрушился на Землю в результате чего было погублено более 75 процентов организмов на ней. Но в тоже время исследователи успокаивают землян и говорят о том, что в ближайшие годы возможность столкновения астероида с Землей равна нулю. На нашу планету, как утверждают американские ученые, движутся 2 небесных тела, но никакой опасности для землян они не несут.
Также сообщается, что многие из зарегистрированных астероидов, которые приблизятся к земле в ближайшие тысячелетия, для людей не несут никакой угрозы.
Источник: Диалог
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