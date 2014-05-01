До сих пор все случаи редкого заболевания под названием верруциформная эпидермодисплазия (Epidermodysplasia verruciformis) в тяжелой форме диагностировались у мужского пола. Этих людей в прессе называли "человек-дерево". Девочка из Бангладеш вероятно стала первой из женского пола, у кого диагностировали эту болезнь.
10-летняя Шахана болеет едва ли не с рождения, первые признаки заболевания появились у нее в 6 месяцев. Бородавчатые наросты возникли на всем теле, добравшись до лица и ушей. Семья девочки живет в отдаленной деревне и считает, что помочь ребенку могут лишь в госпитале в Дакке (столица Бангладеш).
Несмотря на наросты, Шахана говорит, что в школе одноклассники не настроены против нее, здороваются и общаются с ней. Хотя часто в подобных сообществах люди с аномалиями на теле считаются изгоями.
Болезнь Шаханы, как и других "людей-деревьев" до сих пор считается неизлечимой. Помочь может лишь операция по удалению наростов, но они со временем снова отрастают.
Источник: Паранормальные новости
10-летняя Шахана болеет едва ли не с рождения, первые признаки заболевания появились у нее в 6 месяцев. Бородавчатые наросты возникли на всем теле, добравшись до лица и ушей. Семья девочки живет в отдаленной деревне и считает, что помочь ребенку могут лишь в госпитале в Дакке (столица Бангладеш).
Несмотря на наросты, Шахана говорит, что в школе одноклассники не настроены против нее, здороваются и общаются с ней. Хотя часто в подобных сообществах люди с аномалиями на теле считаются изгоями.
Болезнь Шаханы, как и других "людей-деревьев" до сих пор считается неизлечимой. Помочь может лишь операция по удалению наростов, но они со временем снова отрастают.
Источник: Паранормальные новости
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