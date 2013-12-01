Мэр Лондона заявил о высокой вероятности теракта в британской столице. Садик Хан отметил, что сокращение финансирования полиции серьезно усложняет обеспечение безопасности в городе и увеличивает вероятность нападений.
По мнению мэра, после терактов в Париже, Берлине и Стамбуле именно Лондон как еще один мегаполис может стать следующей целью джихадистов. Тем более, что, по его словам, угроза терактов, организованных запрещенной группировкой ИГ в Великобритании, в прошлом году выросла.
Источник: Вести ФМ
По мнению мэра, после терактов в Париже, Берлине и Стамбуле именно Лондон как еще один мегаполис может стать следующей целью джихадистов. Тем более, что, по его словам, угроза терактов, организованных запрещенной группировкой ИГ в Великобритании, в прошлом году выросла.
Источник: Вести ФМ
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