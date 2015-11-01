В американском штате Флорида правоохранителям удалось перехватить партию сильнодействующих наркотиков стоимостью до 100 тысяч долларов на подпольном рынке. Интересно, что на каждую упаковку было нанесено изображение покойного главаря Медельинского наркокартеля Пабло Эскобара, руководителя наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана и 45-ого президента США Дональда Трампа.
"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это", — прокомментировала необычное изображение генрокурор штата Памела Бонди.
По ее словам, в связи с этим местные правоохранители будут еще беспощаднее очищать улицы от этой гадости.
Источник: Вести
"Я хочу сказать наркоторговцам только то, что они совершили большую ошибку, поместив изображение президента на это", — прокомментировала необычное изображение генрокурор штата Памела Бонди.
По ее словам, в связи с этим местные правоохранители будут еще беспощаднее очищать улицы от этой гадости.
Источник: Вести
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