А вы знали, что еще до Билла Мюррея и Дня сурка тысячу лет назад римляне отмечали очень похожий праздник?
Правда, было несколько отличий: не сурки, а ежики выбегали из своих норок и смотрели на тень в свете луны глубокой ночью. И если ежи тень свою видели, это означало, что до конца зимы оставалось 6 недель.
Пока все умиляются на сурков, мы предлагаем отметить с нами День ежика.
Источник: Bigpicture.
Правда, было несколько отличий: не сурки, а ежики выбегали из своих норок и смотрели на тень в свете луны глубокой ночью. И если ежи тень свою видели, это означало, что до конца зимы оставалось 6 недель.
Пока все умиляются на сурков, мы предлагаем отметить с нами День ежика.
Источник: Bigpicture.
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