Исследователи предлагают найти какие-то способы остановить свиней, отмечая, что в противном случае ущерб будет нанес е н не только скоту, но и диким видам южноамериканских млекопитающих. Соответствующая статья опубликована в Frontiers in Ecology and the Environment.Распространение копытных привело к росту числа и опасности летучих мышей-вампиров. Уч е ные предлагают бороться со свиньямиАвторы работы проанализировали 10 529 фото и видео с камер, предназначенных для съ е мок в темноте и заранее размещ е нных на юге Бразилии. Они срабатывали лишь при активации датчика движения. На ряде записей можно было ч е тко различить видовой состав заснятых существ, в том числе моменты, когда летучие мыши-вампиры сосали кровь из диких животных. Для региона Пантаналя (заболоченная равнина зимой и саванна летом) было заснято 158 таких случаев. В 101 вампиры питались кровью диких свиней, в 38 — местных видов оленей, в 19 — тапиров. Для лесов атлантического побережья было зафиксировано 87 таких событий. 35 раз вампиры пили кровь диких свиней, 29 — оленей, и 23 раза — тапиров.Авторы работы отмечают, что свиньи были главным объектом атаки вампиров в обоих регионах. Скорее всего, это связано с тем, что свиней здесь стало намного больше, чем всех других животных сопоставимых размеров. С 2007 по 2016 год их численность для этих частей Бразилии выросла более чем на 500 процентов. Связано это с тем, что в 90-х произошла гибридизация диких кабанов, пришедших из Аргентины и Уругвай, с одичавшими домашними свиньями, которых фермеры перестали разводить из-за невыгодности этого бизнеса. Гибридов свиней и кабанов выпустили на волю, где те чрезвычайно быстро размножились.Обычные дикие кабаны имеют, как правило, не более полудюжины поросят. Домашняя свинья — и е е гибрид с кабаном — часто приносит приплод вдвое больше. При этом гибридные свиньи имеют силу и агрессивность, типичную для кабанов, поэтому атаки местных крокодилов и ягуаров на них не часто бывают успешны. В условиях отсутствия волков, тигров и иных хищников, способных с ними справиться, размножение этих животных некому остановить.Особенно опасно то, что гибриды легко преодолевают водные преграды и постепенно мигрируют вс е дальше и дальше в леса. Исследователи опасаются их попадания в Амазонию уже в ближайшем будущем. Между тем в Амазонии высок процент летучих мышей-вампиров, являющихся носителями вируса бешенства (до 10 процентов, по оценкам). Оттуда вирус может прийти и в остальные части Бразилии. Расцвет свиней может значительно поднять численность вампиров по всей стране. Тогда бешенство может нанести урон как оленям и тапирам, так и домашнему скоту.В Южной Америке в силу любви местных жителей к экзотическим животным уже не раз интродуцировались виды из Евразии. Бобры, завез е нные на Огненную Землю, в итоге переплыли Магелланов пролив и сейчас активно наступают на север. Зайцы-русаки оттуда же распространились на север до Перу.Размножение зайцев-беляков здесь сдерживает только нехватка районов с регулярно выпадающим снегом. Все эти животные не имеют адекватных по силе или скорости врагов на данном континенте и размножаются крайне быстро. Имеющиеся хищники либо не могут их догнать (в случае зайцев), либо вообще недостаточно готовы к охоте на такие виды (в случае бобров).Источник: L!FE