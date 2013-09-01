Самыми дорогими оказались Бермудские острова, Швейцария и Исландия.
Такие данные обнародованы в исследовании портала Numbeo, включающем в себя 121 страну мира. Аналитики оценивают каждую страну в отчете по нескольким параметрам-индексам. Причем за показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.
Как писала "Индустриалка", самая низкая стоимость жизни в 2017 году зафиксирована в Египте, Индии и Украине.
По отдельным параметрам лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды жилья самыми дорогими были признаны Бермудские острова, Гонконг и Сингапур. А самыми доступными стали Непал, Пакистан и Египет.
По стоимости продуктов и питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Исландия. Дешевле всего продукты обходятся в Египте, на Украине и в Молдавии. А питаться в ресторанах выгоднее всего в Непале, Индии и Тунисе.
ТОП-10 самых дорогих стран по стоимости жизни
1. Бермудские острова
2. Швейцария
3. Исландия
4. Норвегия
5. Багамские острова
6. Американские Виргинские Острова
7. Япония
8. Италия
9. Дания
10. Сингапур
Читайте также: Украина заняла 107-е место в рейтинге процветания.
Источник: АВСnews
Такие данные обнародованы в исследовании портала Numbeo, включающем в себя 121 страну мира. Аналитики оценивают каждую страну в отчете по нескольким параметрам-индексам. Причем за показатель в 100% принимается стоимость жизни в Нью-Йорке. Эти параметры включают в себя потребительские цены (на продукты, рестораны, транспорт), стоимость аренды жилья, стоимость продуктов, расценки в ресторанах и покупательскую способность населения.
Как писала "Индустриалка", самая низкая стоимость жизни в 2017 году зафиксирована в Египте, Индии и Украине.
По отдельным параметрам лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды жилья самыми дорогими были признаны Бермудские острова, Гонконг и Сингапур. А самыми доступными стали Непал, Пакистан и Египет.
По стоимости продуктов и питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Исландия. Дешевле всего продукты обходятся в Египте, на Украине и в Молдавии. А питаться в ресторанах выгоднее всего в Непале, Индии и Тунисе.
ТОП-10 самых дорогих стран по стоимости жизни
1. Бермудские острова
2. Швейцария
3. Исландия
4. Норвегия
5. Багамские острова
6. Американские Виргинские Острова
7. Япония
8. Италия
9. Дания
10. Сингапур
Читайте также: Украина заняла 107-е место в рейтинге процветания.
Источник: АВСnews
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