Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Санта-Клауса не существует.
Инцидент произошел 29 декабря в римском концертном зале Auditorium после музыкального спектакля. По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: "Вообще-то, Санта-Клауса не существует".
В результате дети расплакались, а родители начали негодовать. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который обсуждался в соцсетях. В результате организаторы детского праздника решили уволить руководителя оркестра.
Источник: Вести
Инцидент произошел 29 декабря в римском концертном зале Auditorium после музыкального спектакля. По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: "Вообще-то, Санта-Клауса не существует".
В результате дети расплакались, а родители начали негодовать. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который обсуждался в соцсетях. В результате организаторы детского праздника решили уволить руководителя оркестра.
Источник: Вести
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