Компания Apple сократит производство iPhone 7 и iPhone 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года.
Данные расчеты основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов компании Apple последних моделей. Источники газеты также отмечают, что данное сокращение производства является вполне ожидаемым. В начале января этого года американская компания сократила выпуск моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus на 30% в первом квартале по сравнению с первоначальным планом производства.
Тогда после спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов, из-за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг.
Источник: "Вести ФМ"
Данные расчеты основываются на информации о производстве и глобальных продажах смартфонов компании Apple последних моделей. Источники газеты также отмечают, что данное сокращение производства является вполне ожидаемым. В начале января этого года американская компания сократила выпуск моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus на 30% в первом квартале по сравнению с первоначальным планом производства.
Тогда после спада продаж в розничных сетях по всему миру накопилось слишком большое количество этих смартфонов, из-за чего корпорация и была вынуждена пойти на такой шаг.
Источник: "Вести ФМ"
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