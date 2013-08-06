В Хельсинки мужчина на автомобиле врезался в людей, выходивших из метро. Есть пострадавшие. Водитель арестован, на место происшествия прибыли машины скорой помощи.
По предварительным данным, речь не идет о теракте. Скорее всего, автомобилист просто не справился с управлением. Версию о том, что это была намеренная атака, все равно проверят, учитывая недавние события в Берлине. Меры безопасности усилены по всей Европе.
В результате инцидента серьезно пострадали две женщины, еще двое мужчин получили легкие травмы. Погибших нет. В ДТП оказались вовлечены семь других транспортных средств. Место происшествия огорожено. Как сообщил очевидец происшествия, машина поехала по тротуару около 300 метров, перед тем как врезаться в людей и задеть другие автомобили.
Источник: Вести
По предварительным данным, речь не идет о теракте. Скорее всего, автомобилист просто не справился с управлением. Версию о том, что это была намеренная атака, все равно проверят, учитывая недавние события в Берлине. Меры безопасности усилены по всей Европе.
В результате инцидента серьезно пострадали две женщины, еще двое мужчин получили легкие травмы. Погибших нет. В ДТП оказались вовлечены семь других транспортных средств. Место происшествия огорожено. Как сообщил очевидец происшествия, машина поехала по тротуару около 300 метров, перед тем как врезаться в людей и задеть другие автомобили.
Источник: Вести
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