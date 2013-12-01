Число жертв взрывов в Багдаде возросло до 28 человек. Еще 54 человека получили ранения. Ранее сообщалось о 21 погибшем.
Два взрыва прогремели в утренний час пик в торговом районе ас-Синак рядом с магазинами автозапчастей, сообщает РИА Новости. Один из взрывов устроил смертник, а во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка.
Источник: Вести
Два взрыва прогремели в утренний час пик в торговом районе ас-Синак рядом с магазинами автозапчастей, сообщает РИА Новости. Один из взрывов устроил смертник, а во втором случае разорвалась заложенная взрывчатка.
Источник: Вести
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