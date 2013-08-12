Актриса Кэрри Фишер и ее мать Дебби Рейнольдс будут похоронены в одной могиле на кладбище Форест Лон на Голливудских холмах.
Это подтвердила семья актрис. Ранее СМИ сообщали, что родные скончавшихся с разницей в сутки матери и дочери обсуждают вариант совместных похорон, но официально это не подтверждалось.
Напомним, исполнительница роли принцессы Леи в легендарной киносаге "Звездные войны" Керри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни после инфаркта, перенесенного во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Спустя сутки мать Фишер - актриса Дебби Рейнольдс, известная по роли в мюзикле "Поющие под дождем", скончалась после инсульта в возрасте 84 лет.
Источник: Вести ФМ
Это подтвердила семья актрис. Ранее СМИ сообщали, что родные скончавшихся с разницей в сутки матери и дочери обсуждают вариант совместных похорон, но официально это не подтверждалось.
Напомним, исполнительница роли принцессы Леи в легендарной киносаге "Звездные войны" Керри Фишер скончалась 27 декабря на 61-м году жизни после инфаркта, перенесенного во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Спустя сутки мать Фишер - актриса Дебби Рейнольдс, известная по роли в мюзикле "Поющие под дождем", скончалась после инсульта в возрасте 84 лет.
Источник: Вести ФМ
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