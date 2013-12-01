Очень интересно увидеть снежинки в таком размере. Они уникальны и каждая по своему красива.
Все снежные кристаллы подразделяются на несколько групп: пластинки, столбцы с наконечниками, звездчатые дендриты, столбцы, пространственные дендриты, иглы, неправильные формы.
Весит снежинка около миллиграмма, очень крупные снежинки - 2-3 мг.
Серию сказочно красивых фотографий снежинок сделал фотограф Андрей Осокин.
Источник: Обозреватель
Все снежные кристаллы подразделяются на несколько групп: пластинки, столбцы с наконечниками, звездчатые дендриты, столбцы, пространственные дендриты, иглы, неправильные формы.
Весит снежинка около миллиграмма, очень крупные снежинки - 2-3 мг.
Серию сказочно красивых фотографий снежинок сделал фотограф Андрей Осокин.
Источник: Обозреватель
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