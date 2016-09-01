Рейтинг основан на снимках, сделанных фотографами со всего мира, которые представляют агентство. Это огромное международное информационное агентство, для которого работает множество фотографов в самых разных уголках мира.
Своими объективами они ведут историческую хронику знаковых событий. Заканчивается 2016 год, и перед вами — самые яркие кадры по версии агентства.
Летняя Олимпиада, выборы президента США, многочисленные протесты — все это в замечательных фотографиях, которые способны рассказать гораздо больше, чем просто слова. Эти снимки трогают за душу и поражают профессиональностью авторов, а также точностью выбранного момента.
Источник: Ubr
Своими объективами они ведут историческую хронику знаковых событий. Заканчивается 2016 год, и перед вами — самые яркие кадры по версии агентства.
Летняя Олимпиада, выборы президента США, многочисленные протесты — все это в замечательных фотографиях, которые способны рассказать гораздо больше, чем просто слова. Эти снимки трогают за душу и поражают профессиональностью авторов, а также точностью выбранного момента.
Источник: Ubr
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