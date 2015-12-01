Обычно нарядная елка — это главное украшение праздника. Но бывает, увидишь такую, что пропадет не только новогоднее настроение, но и желание этот праздник отмечать.
Пользователи сети из разных уголков мира сделали подборку самых некрасивых новогодних елок и призывают все, не наряжать так новогоднее дерево! Будьте осторожны и после просмотра этого поста обязательно взгляните на что-нибудь красивое, чтобы нейтрализовать эффект.
Источник: Ubr
Пользователи сети из разных уголков мира сделали подборку самых некрасивых новогодних елок и призывают все, не наряжать так новогоднее дерево! Будьте осторожны и после просмотра этого поста обязательно взгляните на что-нибудь красивое, чтобы нейтрализовать эффект.
Источник: Ubr
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