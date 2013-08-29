В Афганистане, в провинции Сар-э-пул, 30-летняя женщина появилась на территории продуктового рынка без мужа за что и лишилась головы.
Сообщается, что в контролируемом районе талибами введен запрет на появление женщин без сопровождения родственников мужского пола в людных местах.
Муж одной из жительниц деревни Латти на время уехал из страны, а женщина сама пошла купить продуктов на местный рынок, где ее и схватили вооруженные члены группировки "Талибан". В последствии ей отсекли голову.
Как сообщил губернатор указанной провинции, жертву убили террористы за то, что ослушалась запрета, введенного "Талибаном" и запрещающего женщинам свободно передвигаться в публичных местах.
Источник: Подробности
Сообщается, что в контролируемом районе талибами введен запрет на появление женщин без сопровождения родственников мужского пола в людных местах.
Муж одной из жительниц деревни Латти на время уехал из страны, а женщина сама пошла купить продуктов на местный рынок, где ее и схватили вооруженные члены группировки "Талибан". В последствии ей отсекли голову.
Как сообщил губернатор указанной провинции, жертву убили террористы за то, что ослушалась запрета, введенного "Талибаном" и запрещающего женщинам свободно передвигаться в публичных местах.
Источник: Подробности
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