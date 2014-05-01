Роберт ДеДжизус — талантливый американский художник-самоучка, известный иллюстратор, аниматор и писатель. А еще он обожает творить волшебство: каждый день он получает множество портретов от незнакомцев, которых затем превращает в настоящих мультяшек.
Получается потрясающе, а все потому, что в каждом человеке художник находит уникальные особенности и черты характера, которые с ловкостью передает в своих рисунках. А вы бы хотели себе такой портрет?
Источник: Adme
Получается потрясающе, а все потому, что в каждом человеке художник находит уникальные особенности и черты характера, которые с ловкостью передает в своих рисунках. А вы бы хотели себе такой портрет?
Источник: Adme
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