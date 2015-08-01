До нового года остались считанные деньки. И пользователи сети тщательно продумывают себе новогодний образ, особенно прически.
Так, в сети появился новый тренд - пользователи делают себе прическу в виде елки и выкладывают фото.
Елки из волос они размещают с хэштэгом # christmastreehair.
Источник: Podrobnosti.ua
Так, в сети появился новый тренд - пользователи делают себе прическу в виде елки и выкладывают фото.
Елки из волос они размещают с хэштэгом # christmastreehair.
Источник: Podrobnosti.ua
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