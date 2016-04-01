Выбирая новогодний наряд, ориентируйтесь на модные тенденции, но не забывайте об особенностях вашего типажа. Чтобы выглядеть стильно, не обязательно встречать год Огненного Петуха в красном цвете.
Выбирая платье на Новый Год 2017, ориентируйтесь на модные тенденции и подходящие цвета. Концепция дизайнеров для платьев на Новый Год 2017 выражается в двух основных тенденциях, представленных тематикой знака года и очарованием таинственности зимнего времени года. Огненный Красный Петух, согласно восточному календарю, пророчит успех для тех людей, которые имеют тягу ко всему прекрасному и отличаются утонченным вкусом. При выборе наряда важно ориентироваться на элегантные модели. Если подитожить советы всех стилистов, то можно разделить их на несколько блоков:
1. Выбираем цвет.
Многие советуют выбирать платье в соответствии с характером нового символа года. Нетрудно догадаться, что раз это будет Огненный Петух, то при выборе наряда предпочтение следует отдать, прежде всего, всем оттенкам красного, желтого и золотого. Очень хорошим выбором будут серебристые платья с паетками или украшенные бисером. Образ в новогоднюю ночь должен быть ярким, но не обязательно красного цвета. Сюда также подойдут платья изумрудного, кораллового, серого цветов. На втором месте по популярности – коричневый, желтый, зеленый и синий, цвета, которые можно увидеть в отблесках пламени. А стилисты советуют присмотреться к модному оттенку марсала.
2. Определяемся с длиной.
Стилисты здесь практически в один голос утверждают, что выбор нужно отдавать нарядам в пол. Роскошное длинное платье сделает из вас звезду новогодней ночи, а в платье с высоким разрезом до бедра комплименты от противоположного пола вам будут обеспечены.
Такой вариант подходит для встречи Нового года как дома, в узком кругу друзей, там и в ресторане. А вот длинное платье с пышной юбкой более уместно для торжественного мероприятия. Шикарно и дорого будет смотреться платье из переливающейся ткани с разнообразными элементами декора и соответствующими аксессуарами.
Для любительниц котороких платьев также есть предложения - модным платьем новинкой на новый 2017 год представляется модельерами и мини платье из переливающегося атласа. Это отличный вариант для новогоднего торжества. Для любителей четких форм подойдет короткое платье футляр. Добавьте небольшое количество золотых аксессуаров и ваш образ будет не повторим. Даже если вы немолодая девушка позвольте себе немного шалостей в этот праздник.
3. Из какой ткани
Вечернее платье к Новому году, сшитое из бархата, атласа или шелка, добавит больше шика для вашего образа. Фаворитами вечернего платья к Новому году будут красные и золотистые тона. Если выбираем длинное классическое платье в пол без бретелек,то подойдут более спокойные тона. Ожерелье,браслет и серьги добавят эксцентричности вашему образу. Можно купить вечернее платье фасона ампир или в греческом стиле.
При выборе наряда для встречи нового года обязательно обратите внимание на кружевные платья, которые помогут вам стать королевой вечера.
Даже самый простой фасон наряда из кружева будет смотреться великолепно. Порой дизайнеры шьют нарочито простые платья, чтобы подчеркнуть изящные переплетения кружевных узоров, но если вы хотите выглядеть шикарно, то никто не мешает вам выбрать для новогодней ночи блестящее кружево или полотно с вышивкой.
Дизайнеры уверяют, что самые беспроигрышные варианты, к тому же они сейчас в тренде, это вещи минималистичного кроя из мягкого бархата, струящегося шелка. Сатиновые фактуры и из пайеток не столь универсальны для всех типов форм и фигур, тем не менее, даже небольшие детали или как основа, предположим в виде блузы или топа могут создать более легкий и праздничный образ.
Главный совет от специалистов - выбирать наряд, который нравится вам и в котором будет комфортно провести год уходящий и встретить новый. Прическа и макияж при этом должны быть не слишком яркими, не забывайте - в тренде натуральность!
Источник: Ayelinta.com
Выбирая платье на Новый Год 2017, ориентируйтесь на модные тенденции и подходящие цвета. Концепция дизайнеров для платьев на Новый Год 2017 выражается в двух основных тенденциях, представленных тематикой знака года и очарованием таинственности зимнего времени года. Огненный Красный Петух, согласно восточному календарю, пророчит успех для тех людей, которые имеют тягу ко всему прекрасному и отличаются утонченным вкусом. При выборе наряда важно ориентироваться на элегантные модели. Если подитожить советы всех стилистов, то можно разделить их на несколько блоков:
1. Выбираем цвет.
Многие советуют выбирать платье в соответствии с характером нового символа года. Нетрудно догадаться, что раз это будет Огненный Петух, то при выборе наряда предпочтение следует отдать, прежде всего, всем оттенкам красного, желтого и золотого. Очень хорошим выбором будут серебристые платья с паетками или украшенные бисером. Образ в новогоднюю ночь должен быть ярким, но не обязательно красного цвета. Сюда также подойдут платья изумрудного, кораллового, серого цветов. На втором месте по популярности – коричневый, желтый, зеленый и синий, цвета, которые можно увидеть в отблесках пламени. А стилисты советуют присмотреться к модному оттенку марсала.
2. Определяемся с длиной.
Стилисты здесь практически в один голос утверждают, что выбор нужно отдавать нарядам в пол. Роскошное длинное платье сделает из вас звезду новогодней ночи, а в платье с высоким разрезом до бедра комплименты от противоположного пола вам будут обеспечены.
Такой вариант подходит для встречи Нового года как дома, в узком кругу друзей, там и в ресторане. А вот длинное платье с пышной юбкой более уместно для торжественного мероприятия. Шикарно и дорого будет смотреться платье из переливающейся ткани с разнообразными элементами декора и соответствующими аксессуарами.
Для любительниц котороких платьев также есть предложения - модным платьем новинкой на новый 2017 год представляется модельерами и мини платье из переливающегося атласа. Это отличный вариант для новогоднего торжества. Для любителей четких форм подойдет короткое платье футляр. Добавьте небольшое количество золотых аксессуаров и ваш образ будет не повторим. Даже если вы немолодая девушка позвольте себе немного шалостей в этот праздник.
3. Из какой ткани
Вечернее платье к Новому году, сшитое из бархата, атласа или шелка, добавит больше шика для вашего образа. Фаворитами вечернего платья к Новому году будут красные и золотистые тона. Если выбираем длинное классическое платье в пол без бретелек,то подойдут более спокойные тона. Ожерелье,браслет и серьги добавят эксцентричности вашему образу. Можно купить вечернее платье фасона ампир или в греческом стиле.
При выборе наряда для встречи нового года обязательно обратите внимание на кружевные платья, которые помогут вам стать королевой вечера.
Даже самый простой фасон наряда из кружева будет смотреться великолепно. Порой дизайнеры шьют нарочито простые платья, чтобы подчеркнуть изящные переплетения кружевных узоров, но если вы хотите выглядеть шикарно, то никто не мешает вам выбрать для новогодней ночи блестящее кружево или полотно с вышивкой.
Дизайнеры уверяют, что самые беспроигрышные варианты, к тому же они сейчас в тренде, это вещи минималистичного кроя из мягкого бархата, струящегося шелка. Сатиновые фактуры и из пайеток не столь универсальны для всех типов форм и фигур, тем не менее, даже небольшие детали или как основа, предположим в виде блузы или топа могут создать более легкий и праздничный образ.
Главный совет от специалистов - выбирать наряд, который нравится вам и в котором будет комфортно провести год уходящий и встретить новый. Прическа и макияж при этом должны быть не слишком яркими, не забывайте - в тренде натуральность!
Источник: Ayelinta.com
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