Маяк на озере Мичиган (США) совсем замерз и превратился в сказочную башню.
На озеро Мичиган обрушилась волна холодного воздуха, и маяк Святого Иосифа приобрел сказочный вид: вся его поверхность покрылась льдом.
Фотограф Джошуа Новицки не побоялся плохой погоды и отправился на место событий, чтобы запечатлеть обледеневший маяк.
Сооружение было построено в 1859 году. Недавно его отреставрировали за 2 миллиона долларов, собранных за счет частных пожертвований.
На фотографиях Новицки видны устрашающего вида сосульки, некоторые из которых застыли под углом из-за сильного ветра. В таком виде маяк больше напоминает сказочный замок изо льда, который светится изнутри в темноте.
Источник:BigPicture.
На озеро Мичиган обрушилась волна холодного воздуха, и маяк Святого Иосифа приобрел сказочный вид: вся его поверхность покрылась льдом.
Фотограф Джошуа Новицки не побоялся плохой погоды и отправился на место событий, чтобы запечатлеть обледеневший маяк.
Сооружение было построено в 1859 году. Недавно его отреставрировали за 2 миллиона долларов, собранных за счет частных пожертвований.
На фотографиях Новицки видны устрашающего вида сосульки, некоторые из которых застыли под углом из-за сильного ветра. В таком виде маяк больше напоминает сказочный замок изо льда, который светится изнутри в темноте.
Источник:BigPicture.
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