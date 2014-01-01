Пятерка самых необычных рождественских блюд
Гренландия
В этой стране на Рождество вас порадуют традиционными эскимосскими блюдами – кивиак и мактак. Что первое, что второе являются довольно специфическими блюдами, скажем так – на любителя.
Кивиак представляет собой фаршированную шкуру тюленя. А готовится оно так: В тушу тюленя набивают местными птичками и закапывают на несколько месяцев в землю. После чего ее откапывают на Рождество и едят – запах у блюда сами понимаете, какой.
Мактак является замороженной китовой кожей с салом. А едят ее нарезанную кубиками, как холодец или же в оттаявшем виде, как сало.
Норвегия
Здесь на Рождество традиционным блюдом является смалахове. Оно представляет собой баранью голову в различных способах приготовления. Блюдо является копченым, вяленым и вареным одновременно сразу. А подают его на стол вместе с картофельным или брюквенным пюре.
Данное блюдо имеет исторические корни и являлось в древние времена праздничным блюдом бедняков, которые не могли себе позволить никакого другого куска мяса кроме как из головы.
Швеция
У шведов на Рождество подают блюдо под названием "Искушение Янсона". У нас бы его назвали по-простому – килькой с картофелем. Раньше в данном блюде запекали картофель вместе с анчоусами, однако сейчас вместо анчоусов в "Искушении" можно чаще встретить сельдь или шпроты с килькой.
Франция
В этой стране рождественское меню зависит от региональных традиций. Наиболее интересным мне представляется традиции Прованса, где на Рождество подают ровно 13 десертов, которые символизируют 12 апостолов и Христа. Причем обязательным десертом является торт бюш де Ноель, имеющий вид полена.
ЮАР
В этой стране на столах можно встретить, пожалуй, самый необычный деликатес – мопане. Это блюдо представляет собой жареных гусениц бабочек павлиноглазок и его стоимость в несколько раз превышает цену обычного мяса. Гусениц после сезона сбора вялят и сушат, а потом консервируют на зиму. И уже с наступлением праздников подают на столы в виде наиболее желанного для местных жителей деликатеса.
"Индустриалка" также писала;
"12 странных рождественских традиций"
"Какая украинская рождественская традиция удивляет британцев".
Источник: Позитивные новости.
Гренландия
В этой стране на Рождество вас порадуют традиционными эскимосскими блюдами – кивиак и мактак. Что первое, что второе являются довольно специфическими блюдами, скажем так – на любителя.
Кивиак представляет собой фаршированную шкуру тюленя. А готовится оно так: В тушу тюленя набивают местными птичками и закапывают на несколько месяцев в землю. После чего ее откапывают на Рождество и едят – запах у блюда сами понимаете, какой.
Мактак является замороженной китовой кожей с салом. А едят ее нарезанную кубиками, как холодец или же в оттаявшем виде, как сало.
Норвегия
Здесь на Рождество традиционным блюдом является смалахове. Оно представляет собой баранью голову в различных способах приготовления. Блюдо является копченым, вяленым и вареным одновременно сразу. А подают его на стол вместе с картофельным или брюквенным пюре.
Данное блюдо имеет исторические корни и являлось в древние времена праздничным блюдом бедняков, которые не могли себе позволить никакого другого куска мяса кроме как из головы.
Швеция
У шведов на Рождество подают блюдо под названием "Искушение Янсона". У нас бы его назвали по-простому – килькой с картофелем. Раньше в данном блюде запекали картофель вместе с анчоусами, однако сейчас вместо анчоусов в "Искушении" можно чаще встретить сельдь или шпроты с килькой.
Франция
В этой стране рождественское меню зависит от региональных традиций. Наиболее интересным мне представляется традиции Прованса, где на Рождество подают ровно 13 десертов, которые символизируют 12 апостолов и Христа. Причем обязательным десертом является торт бюш де Ноель, имеющий вид полена.
ЮАР
В этой стране на столах можно встретить, пожалуй, самый необычный деликатес – мопане. Это блюдо представляет собой жареных гусениц бабочек павлиноглазок и его стоимость в несколько раз превышает цену обычного мяса. Гусениц после сезона сбора вялят и сушат, а потом консервируют на зиму. И уже с наступлением праздников подают на столы в виде наиболее желанного для местных жителей деликатеса.
"Индустриалка" также писала;
"12 странных рождественских традиций"
"Какая украинская рождественская традиция удивляет британцев".
Источник: Позитивные новости.
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