Румянец во всю щеку, как у деревенской девушки с мороза, – последний подиумный тренд. Звезды также все чаще делают макияж с акцентом на щечки.
Щеки-бутоны стали главным мейкап-украшением посланниц Chanel, Barbara Bui, Bottega Veneta и других марок. Интересно, что дизайнеры не настаивают на рифме "кружевное платье – румяные щеки". Чаще румяна служат неочевидной оппозицией строгим маскулинным формам, геометричным силуэтам и прямым линиям.
Беспроигрышный способ выбрать румяна – обратиться к рождественским коллекциям макияжа. Они предвосхищают весну и полны средств с правильным, холодным подтоном розового. Бояться чрезмерно яркого пигмента не стоит: естественнее всего на коже выглядит именно "электрический розовый", слегка ядовитый и синтетический.
Важно регулировать плотность покрытия: оно должно быть невесомым, будто кровь прилила к щекам после прогулки по холоду. С пудровыми текстурами все просто: достаточно стряхнуть кисть (или коснуться ею тыльной стороны ладони) перед тем, как наносить на скулы. Что касается кремов и кушонов, их важно хорошо растушевать.
Инновация сезона: румяна больше не носят на яблочках щек. Теперь средства наслаивают подальше от центра лица, поближе к вискам. Лучшая компания розовым щекам из всех возможных – тени в тон. Дополнительные средства не нужны – достаточно пройтись румянами по векам.
Все чаще модный тренд пользуется популярностью у известных моделей и звезд Голливуда.
Источник: Vogue.ua
Щеки-бутоны стали главным мейкап-украшением посланниц Chanel, Barbara Bui, Bottega Veneta и других марок. Интересно, что дизайнеры не настаивают на рифме "кружевное платье – румяные щеки". Чаще румяна служат неочевидной оппозицией строгим маскулинным формам, геометричным силуэтам и прямым линиям.
Беспроигрышный способ выбрать румяна – обратиться к рождественским коллекциям макияжа. Они предвосхищают весну и полны средств с правильным, холодным подтоном розового. Бояться чрезмерно яркого пигмента не стоит: естественнее всего на коже выглядит именно "электрический розовый", слегка ядовитый и синтетический.
Важно регулировать плотность покрытия: оно должно быть невесомым, будто кровь прилила к щекам после прогулки по холоду. С пудровыми текстурами все просто: достаточно стряхнуть кисть (или коснуться ею тыльной стороны ладони) перед тем, как наносить на скулы. Что касается кремов и кушонов, их важно хорошо растушевать.
Инновация сезона: румяна больше не носят на яблочках щек. Теперь средства наслаивают подальше от центра лица, поближе к вискам. Лучшая компания розовым щекам из всех возможных – тени в тон. Дополнительные средства не нужны – достаточно пройтись румянами по векам.
Все чаще модный тренд пользуется популярностью у известных моделей и звезд Голливуда.
Источник: Vogue.ua
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