В принципе, традиции имеют такое свойство — удивлять абсолютно всех, кроме людей, которые их соблюдают. Потому что, ну, как тут удивляться чему-то, если привык наблюдать это с детства — как, впрочем, и твои родители.
Япония
В 70-е годы в Японии сеть фастфуда рекламировала жареную курицу в качестве традиционного рождественского блюда. С тех пор японский рождественский ужин обязательно включает курочку.
Аргентина
В Аргентине обычно мама или бабушка семейства дарит женщинам розовое нижнее белье, которое обязательно нужно надевать на Новый год, чтобы привлечь к себе любовь.
Эстония
Тут уж для нас нет ничего удивительного, но все-таки стоит упомянуть. В Эстонии принято ходить в сауну в канун Рождества после того, как закончены приготовления к празднику и украшен дом.
Чехия
Чешские незамужние девушки должны кидать туфельку (или что-то из обуви) через плечо по направлению к ближайшей двери. Если носок приземлившейся туфли будет смотреть на дверь, то барышня выйдет замуж.
Испания
Тио де Надаль — деревянное бревно с улыбающимся личиком в красной каталонской шапке. Его также называют Caga Tio, что переводится как "испражгяющееся полено", и оно является каталонским эквивалентом Санта-Клауса.
По традиции, дети должны заботиться о Caga Tio с 8 декабря до кануна Рождества. Они укрывают его одеялом и кормят нугой. А потом Тио де Надаль "выкакивает" подарки.
Индия
В Индии наряжают банановые или манговые деревья в преддверии Рождества, потому что в стране не так много хвойных.
Франция
13 десертов — традиция из южной области Франции Прованса. Такое количество десертов символизирует Иисуса и 12 апостолов. Все блюда надо обязательно съесть на Рождество.
Швеция
В шведском городе Евле живет сделанный из соломы огромный Рождественский козел. Каждый год, начиная с 60-х, его фигуру сжигают в честь праздника.
Мексика
23 декабря в мексиканском городе Оахака отмечается Ночь редиса, когда жители вырезают из редиса различные фигуры. Этот ежегодный праздник берет начало с колониальных времен.
Латинская Америка
Во многих странах Латинской Америки подарки доставляет не Санта-Клаус, а малыш Иисус. Не очень понятно, как такое под силу маленькому ребенку…
Австрия, Германия, Чехия, Венгрия и Словения
Крампус — достаточно известный персонаж в Центральной Европе. Это действительно жуткое существо, антипод Санта-Клауса, бьет людей, чтобы они были послушными. В европейских городах даже проводят парады, для которых люди переодеваются в демонов и наводняют улицы.
Колумбия
Новена — старинная колумбийская традиция, согласно которой люди молятся 9 дней, начиная с 16 декабря. После молитв следует обильный и вкусный ужин.
Какая украинская рождественская традиция удивляет британцев - читайте здесь.
Источник: zakon.kz.
Япония
В 70-е годы в Японии сеть фастфуда рекламировала жареную курицу в качестве традиционного рождественского блюда. С тех пор японский рождественский ужин обязательно включает курочку.
Аргентина
В Аргентине обычно мама или бабушка семейства дарит женщинам розовое нижнее белье, которое обязательно нужно надевать на Новый год, чтобы привлечь к себе любовь.
Эстония
Тут уж для нас нет ничего удивительного, но все-таки стоит упомянуть. В Эстонии принято ходить в сауну в канун Рождества после того, как закончены приготовления к празднику и украшен дом.
Чехия
Чешские незамужние девушки должны кидать туфельку (или что-то из обуви) через плечо по направлению к ближайшей двери. Если носок приземлившейся туфли будет смотреть на дверь, то барышня выйдет замуж.
Испания
Тио де Надаль — деревянное бревно с улыбающимся личиком в красной каталонской шапке. Его также называют Caga Tio, что переводится как "испражгяющееся полено", и оно является каталонским эквивалентом Санта-Клауса.
По традиции, дети должны заботиться о Caga Tio с 8 декабря до кануна Рождества. Они укрывают его одеялом и кормят нугой. А потом Тио де Надаль "выкакивает" подарки.
Индия
В Индии наряжают банановые или манговые деревья в преддверии Рождества, потому что в стране не так много хвойных.
Франция
13 десертов — традиция из южной области Франции Прованса. Такое количество десертов символизирует Иисуса и 12 апостолов. Все блюда надо обязательно съесть на Рождество.
Швеция
В шведском городе Евле живет сделанный из соломы огромный Рождественский козел. Каждый год, начиная с 60-х, его фигуру сжигают в честь праздника.
Мексика
23 декабря в мексиканском городе Оахака отмечается Ночь редиса, когда жители вырезают из редиса различные фигуры. Этот ежегодный праздник берет начало с колониальных времен.
Латинская Америка
Во многих странах Латинской Америки подарки доставляет не Санта-Клаус, а малыш Иисус. Не очень понятно, как такое под силу маленькому ребенку…
Австрия, Германия, Чехия, Венгрия и Словения
Крампус — достаточно известный персонаж в Центральной Европе. Это действительно жуткое существо, антипод Санта-Клауса, бьет людей, чтобы они были послушными. В европейских городах даже проводят парады, для которых люди переодеваются в демонов и наводняют улицы.
Колумбия
Новена — старинная колумбийская традиция, согласно которой люди молятся 9 дней, начиная с 16 декабря. После молитв следует обильный и вкусный ужин.
Какая украинская рождественская традиция удивляет британцев - читайте здесь.
Источник: zakon.kz.
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