В сеть попало странное видео, на котором запечатлено, как гости на свадьбе в Китае набрасываются на невесту и начинают ее щекотать.
Девушка кричит то ли от смеха, то ли от ужаса, но ничего не может сделать.
Собравшиеся при этом смеются и снимают все происходящее на телефоны.
Непонятно, почему жених позволяет гостям настолько беспардонно обращаться со своей возлюбленной, однако, судя по выложенным на YouTube похожим видео, щекотание невесты является свадебной традицией в некоторых районах Китая.
Источник: Сегодня.
Девушка кричит то ли от смеха, то ли от ужаса, но ничего не может сделать.
Собравшиеся при этом смеются и снимают все происходящее на телефоны.
Непонятно, почему жених позволяет гостям настолько беспардонно обращаться со своей возлюбленной, однако, судя по выложенным на YouTube похожим видео, щекотание невесты является свадебной традицией в некоторых районах Китая.
Источник: Сегодня.
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