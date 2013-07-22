Девочка стала жертвой бывшего мужа своей родной тети, сестры матери. Перед убийством он жестоко избил школьницу, потом стал наносить ей удары ножом, роковым из которых стал удар в грудь.
Тело девочки обнаружили в ванной, именно в этой части квартиры родные убитой показали труп погибшей.
На теле 12-летней несовершеннолетней эксперты увидели множественные ссадины, гематомы, кровавые ушибы. Но мать ребенка убеждала полицию, что ее дочка покончила жизнь самоубийством.
В дальнейшем, понимая всю абсурдность своих показаний, женщина призналась, что ее дочь убил бывший муж ее родной сестры.
Как посторонний человек проник в квартиру с девочкой, и почему никто не защитил ребенка – будет выяснять следствие.
Отметим, что по данным источника, в момент убийства в квартире находилась также бабушка погибшей, и 4-летний ребенок. Скорей всего малыш был родственником девочки. Кто именно, мальчик или девочка, следствие не рассказало.
Источник: Диалог.
Тело девочки обнаружили в ванной, именно в этой части квартиры родные убитой показали труп погибшей.
На теле 12-летней несовершеннолетней эксперты увидели множественные ссадины, гематомы, кровавые ушибы. Но мать ребенка убеждала полицию, что ее дочка покончила жизнь самоубийством.
В дальнейшем, понимая всю абсурдность своих показаний, женщина призналась, что ее дочь убил бывший муж ее родной сестры.
Как посторонний человек проник в квартиру с девочкой, и почему никто не защитил ребенка – будет выяснять следствие.
Отметим, что по данным источника, в момент убийства в квартире находилась также бабушка погибшей, и 4-летний ребенок. Скорей всего малыш был родственником девочки. Кто именно, мальчик или девочка, следствие не рассказало.
Источник: Диалог.
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