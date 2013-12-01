В сопровождении тр е х охранников глава Германии покупала продукты, в частности масло, паприку, творог, картофель, конфеты Mon Chéri и другие товары.Журналисты издания Bild, которые засняли поход Меркель за покупками, предположили, что из этих ингредиентов Ангела Меркель приготовит себе угощения на празднование Рождества.