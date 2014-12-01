Новогодний волшебник Санта-Клаус в субботний полдень начал свое шестьдесят первое путешествие по миру, чтобы поздравить всех со светлым праздником Рождества и вручить подарки каждому ребенку планеты.
Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 11.30 по киевскому времени на санях, запряженных девятью оленями.
Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 000 леденцов.
Перед транспортным средством стоит непростая задача - пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные.
Источник: infokava.com.
Санта-Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе в субботу около 11.30 по киевскому времени на санях, запряженных девятью оленями.
Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет. Высота саней также измеряется в конфетах, она эквивалентна 55 сахарным палочкам или 110 конфетам, вес саней при взлете - 75 000 леденцов.
Перед транспортным средством стоит непростая задача - пронести над всем миром немалый груз, поскольку вес Санты составляет около 117 килограммов, а вес подарков исчисляется десятками тонн.
По традиции сани по воздуху несут девять оленей, "топливом" для них служат сено, морковь и овсянка.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные.
Источник: infokava.com.
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