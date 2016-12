Собранная в 2010 году группа One Direction достигла в 2015-м зенита славы, но затем потеряла одного из солистов группы — Зейна Малика. Малик уш е л строить собственную музыкальную карьеру и выпустил в 2016-м сольный дебютный альбом "Mind of mine".Альбом получил высокие оценки критики и занял первые места в чартах продаж США, Канады, Австралии и большинства европейских стран. Так и не оправившись от потери соратника, коллектив объявил о творческом перерыве.Канье Уэст был назван неудачником после нервного срыва на концерте в Сакраменто, штат Калифорния, после которого рэпер сначала отменил европейское турне в поддержку своего восьмого альбома Life of Pablo, а затем попавшего в больницу с истощением. Финансовые потери звезды современного хип-хопа, по оценкам специалистов, составили около 10 миллионов долларов.Впереди у 21-кратного обладателя премии "Грэмми" Уэста разбирательство со страховой компанией, которая может отказаться возмещать певцу отступные за отмен е нные концерты, если будет доказано, что он скрыл от компании сво е состояние во время подписи страхового договора.Кэти Перри, Бейонсе Ноулз, рэпер Jay-Z, Брюс Спрингстин и Дженнифер Лопес отказались от участия в концерте в честь инаугурации Дональда Трампа. Провал настиг мероприятие ещ е до его проведения — крупнейшие зв е зды американской эстрады выражали поддержку кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон и не согласились выступать на праздновании победы республиканца Трампа.Сам избранный президент США открыто заявил, что не желает видеть певцов и других знаменитостей на своей инаугурации.Источник: L!FE