Журнал Forbes подвел музыкальные итоги года, назвав самых неудачливых артистов 2016 года. Ими, по мнению издания, стали английская поп-группа One Direction, хип-хоп-звезда Канье Уэст и Дональд Трамп, на чьем концерте в честь инаугурации отказались выступать большинство музыкальных звезд Америки.
Собранная в 2010 году группа One Direction достигла в 2015-м зенита славы, но затем потеряла одного из солистов группы — Зейна Малика. Малик ушел строить собственную музыкальную карьеру и выпустил в 2016-м сольный дебютный альбом "Mind of mine".
Альбом получил высокие оценки критики и занял первые места в чартах продаж США, Канады, Австралии и большинства европейских стран. Так и не оправившись от потери соратника, коллектив объявил о творческом перерыве.
Канье Уэст был назван неудачником после нервного срыва на концерте в Сакраменто, штат Калифорния, после которого рэпер сначала отменил европейское турне в поддержку своего восьмого альбома Life of Pablo, а затем попавшего в больницу с истощением. Финансовые потери звезды современного хип-хопа, по оценкам специалистов, составили около 10 миллионов долларов.
Впереди у 21-кратного обладателя премии "Грэмми" Уэста разбирательство со страховой компанией, которая может отказаться возмещать певцу отступные за отмененные концерты, если будет доказано, что он скрыл от компании свое состояние во время подписи страхового договора.
Кэти Перри, Бейонсе Ноулз, рэпер Jay-Z, Брюс Спрингстин и Дженнифер Лопес отказались от участия в концерте в честь инаугурации Дональда Трампа. Провал настиг мероприятие еще до его проведения — крупнейшие звезды американской эстрады выражали поддержку кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон и не согласились выступать на праздновании победы республиканца Трампа.
Сам избранный президент США открыто заявил, что не желает видеть певцов и других знаменитостей на своей инаугурации.
Источник: L!FE.
Собранная в 2010 году группа One Direction достигла в 2015-м зенита славы, но затем потеряла одного из солистов группы — Зейна Малика. Малик ушел строить собственную музыкальную карьеру и выпустил в 2016-м сольный дебютный альбом "Mind of mine".
Альбом получил высокие оценки критики и занял первые места в чартах продаж США, Канады, Австралии и большинства европейских стран. Так и не оправившись от потери соратника, коллектив объявил о творческом перерыве.
Канье Уэст был назван неудачником после нервного срыва на концерте в Сакраменто, штат Калифорния, после которого рэпер сначала отменил европейское турне в поддержку своего восьмого альбома Life of Pablo, а затем попавшего в больницу с истощением. Финансовые потери звезды современного хип-хопа, по оценкам специалистов, составили около 10 миллионов долларов.
Впереди у 21-кратного обладателя премии "Грэмми" Уэста разбирательство со страховой компанией, которая может отказаться возмещать певцу отступные за отмененные концерты, если будет доказано, что он скрыл от компании свое состояние во время подписи страхового договора.
Кэти Перри, Бейонсе Ноулз, рэпер Jay-Z, Брюс Спрингстин и Дженнифер Лопес отказались от участия в концерте в честь инаугурации Дональда Трампа. Провал настиг мероприятие еще до его проведения — крупнейшие звезды американской эстрады выражали поддержку кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон и не согласились выступать на праздновании победы республиканца Трампа.
Сам избранный президент США открыто заявил, что не желает видеть певцов и других знаменитостей на своей инаугурации.
Источник: L!FE.
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