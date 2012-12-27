ТОП вещей, с которыми стоит распрощаться до Нового года.
Время забыть о чокерах и отдать предпочтение украшениям из металлов. Актуально носить сразу несколько украшений, например, одно более массивное и два менее массивных.
Всевозможные украшения с шипами тоже стоит оставить до времен, когда они вновь войдут в моду. Вместо них можно надеть пару контрастных по цвету и фактуре украшений.
Натуральный тон лица с немного влажным эффектом приходит на смену контурингу, вместо различных хайлайтеров лучше приобрести пудру натурального оттенка и пользоваться ей, если есть такая необходимость.
Расслабленные, легкие локоны заменяют тугие кудряшки. Теперь не придется пересушивать свои волосы излишне высокой температурой и фиксировать их большим количеством муссов и лаков.
На смену различным вещам из денима приходят вещи из бархата. Он придает элегантность, очарование и шик любой женщине. Лучшие сочетания с бархатом составят вещи из атласа, кожи, твида и замши. При сочетании с бархатными вещами нескольких вещей разных фактур лучше выбирать одну матовую, другую — с легким блеском.
Выходят из моды юбки-пачки, остаются актуальными юбки в складку, юбки-карандаши — это поистине универсальная вещь, которая идет всем без исключения. Они выгодно подчеркнут вашу фигуру и ноги.
Бандажные платья тоже потеряли свою актуальность. Им на смену пришли не менее эффектные и смелые платья в бельевом стиле, которые так же, как бандажные, могут скорректировать силуэт.
Уходят из моды пальто "оверсайз", на смену которым приходят приталенные модели, сидящие по фигуре. Но не стоит сразу отправлять в утиль вещи, вышедшие из моды, ведь она имеет свойство возвращаться.
В последнее время сочетать обувь и сумку цвет в цвет считается моветоном. Современня мода все чаще диктует нам, что делать этого не стоит. Рекомендуем сделать сумку главным акцентом образа, а цвет обуви подобрать, например, под пальто.
Кеды на танкетке тоже стоит поменять на классические лодочки, которые всегда вас выручат и будут смотреться очень красиво на любой ножке.
Читайте также: От чего нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно.
Источник: AdMe.ru
Время забыть о чокерах и отдать предпочтение украшениям из металлов. Актуально носить сразу несколько украшений, например, одно более массивное и два менее массивных.
Всевозможные украшения с шипами тоже стоит оставить до времен, когда они вновь войдут в моду. Вместо них можно надеть пару контрастных по цвету и фактуре украшений.
Натуральный тон лица с немного влажным эффектом приходит на смену контурингу, вместо различных хайлайтеров лучше приобрести пудру натурального оттенка и пользоваться ей, если есть такая необходимость.
Расслабленные, легкие локоны заменяют тугие кудряшки. Теперь не придется пересушивать свои волосы излишне высокой температурой и фиксировать их большим количеством муссов и лаков.
На смену различным вещам из денима приходят вещи из бархата. Он придает элегантность, очарование и шик любой женщине. Лучшие сочетания с бархатом составят вещи из атласа, кожи, твида и замши. При сочетании с бархатными вещами нескольких вещей разных фактур лучше выбирать одну матовую, другую — с легким блеском.
Выходят из моды юбки-пачки, остаются актуальными юбки в складку, юбки-карандаши — это поистине универсальная вещь, которая идет всем без исключения. Они выгодно подчеркнут вашу фигуру и ноги.
Бандажные платья тоже потеряли свою актуальность. Им на смену пришли не менее эффектные и смелые платья в бельевом стиле, которые так же, как бандажные, могут скорректировать силуэт.
Уходят из моды пальто "оверсайз", на смену которым приходят приталенные модели, сидящие по фигуре. Но не стоит сразу отправлять в утиль вещи, вышедшие из моды, ведь она имеет свойство возвращаться.
В последнее время сочетать обувь и сумку цвет в цвет считается моветоном. Современня мода все чаще диктует нам, что делать этого не стоит. Рекомендуем сделать сумку главным акцентом образа, а цвет обуви подобрать, например, под пальто.
Кеды на танкетке тоже стоит поменять на классические лодочки, которые всегда вас выручат и будут смотреться очень красиво на любой ножке.
Читайте также: От чего нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно.
Источник: AdMe.ru
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