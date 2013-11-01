Ее номинал составляет 5 евро, но продаваться она будет за 85 евро. Как сообщается, монета состоит из трех частей. Снаружи — серебряное кольцо посередине — прозрачная керамика (шпинель); в центре — модель Земли из серебра.Идея "Земли" победила в конкурсе на самую инновационную монету евро, который в 2015 году провел Банк Латвии. Тираж полупрозрачной монеты — пять тысяч экземпляров.