Британская писательница Джоан Роулинг работает над двумя новыми книгами.
В соцсетях у автора поттерианы спросили, когда выйдет новый роман. Джоан Роулинг ответила, что в буквальном смысле работает над этим. По словам писательницы, готовятся две книги: одна — под ее собственным именем, вторая — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.
Роулинг исключила роман о Ньюте Скамандере – герое вселенной Гарри Поттера из фильма "Фантастические твари и где они обитают", но не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении мира поттерианы. Отметим, в июле Роулинг говорила, что "с Гарри покончено".
Представители писательницы комментариев пока не предоставили.
Источник: 112.ua.
В соцсетях у автора поттерианы спросили, когда выйдет новый роман. Джоан Роулинг ответила, что в буквальном смысле работает над этим. По словам писательницы, готовятся две книги: одна — под ее собственным именем, вторая — под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.
Роулинг исключила роман о Ньюте Скамандере – герое вселенной Гарри Поттера из фильма "Фантастические твари и где они обитают", но не стала отрицать или подтверждать информацию о том, что речь может идти о расширении мира поттерианы. Отметим, в июле Роулинг говорила, что "с Гарри покончено".
Представители писательницы комментариев пока не предоставили.
Источник: 112.ua.
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