Известный голливудский актер Том Хэнкс помог жительнице Торонто Зене Гопал выиграть пари, которое она заключила со своими друзьями. Согласно условиям, пари выигрывал тот, кто первый получит фото со звездой. Девушка отправила Тому свое фото, а спустя три недели он прислал ей ответный снимок, на котором он изображен с фотографией девушки в руке.
В ответном письме Том Хэнкс извинился за небритость, мотивировав это тем, что она нужна ему для съемок, а также написал несколько теплых слов о Торонто: "Торонто, да? Чертовски прекрасный город. Быстро растет, особенно все эти башни на берегу озера. Думаю, оттуда красивый вид. В последний раз я был у вас на кинофестивале".
Источник: NZ
В ответном письме Том Хэнкс извинился за небритость, мотивировав это тем, что она нужна ему для съемок, а также написал несколько теплых слов о Торонто: "Торонто, да? Чертовски прекрасный город. Быстро растет, особенно все эти башни на берегу озера. Думаю, оттуда красивый вид. В последний раз я был у вас на кинофестивале".
Источник: NZ
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