В Москве на станции метро "Коломенская" прогремел взрыв. Во время происшествия пострадали 6 человек.
Очевидцы предоставили первые видео с места взрыва. Также стали известны новые детали происшествия.
Сегодня, 22 декабря, московские правоохранители заявили, что в результате взрыва газового баллона в подземном переходе возле станции метро пострадало 6 человек.
Между тем, очевидцы события, которые проезжали или проходили возле перехода, зафиксировали увиденное на камеры. С видео видно, что взрыв разрушил конструкцию, которая служила укрытием перехода.
Также стало известно, что ремонтные работы в вестибюле велись строительной компанией ООО "Рост-Е". Об этом заявил начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.
"Проводила ремонтные работы компания - подрядчик Московского метрополитена. На данный момент она отстранена от дальнейшей деятельности. По результатам расследования будет принято решение о целесообразности продолжения сотрудничества с данным подрядчиком", - отметил он.
Ранее "Индустриалка" писала, что в Москве рвануло в метро.
Источник: Пресса Украины
Очевидцы предоставили первые видео с места взрыва. Также стали известны новые детали происшествия.
Сегодня, 22 декабря, московские правоохранители заявили, что в результате взрыва газового баллона в подземном переходе возле станции метро пострадало 6 человек.
Между тем, очевидцы события, которые проезжали или проходили возле перехода, зафиксировали увиденное на камеры. С видео видно, что взрыв разрушил конструкцию, которая служила укрытием перехода.
Также стало известно, что ремонтные работы в вестибюле велись строительной компанией ООО "Рост-Е". Об этом заявил начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов.
"Проводила ремонтные работы компания - подрядчик Московского метрополитена. На данный момент она отстранена от дальнейшей деятельности. По результатам расследования будет принято решение о целесообразности продолжения сотрудничества с данным подрядчиком", - отметил он.
Ранее "Индустриалка" писала, что в Москве рвануло в метро.
Источник: Пресса Украины
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