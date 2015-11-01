Посреднические услуги по подбору вакансий и оформлению виз могут подорожать.
В Украине намечается большая чистка на рынке агентств, специализирующихся на отправке наших рабочих за рубеж. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6275, прописывающий новые правила для посредников по трудоустройству.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что наших гастрабайтеров нещадно эксплуатируют во всем мире, причем, не только работодатели: украинцы нередко попадают в сети торговцев людьми. Только в 2012-2014г жертвами последних могло стать более 40 тыс. наших соотечественников.
А в прошлом году Украина вошла в группу риска по торговле людьми, согласно ежегодному отчету Госдепа США. Причем, торговцы живым товаров нередко действуют через агентства по трудоустройству. Их же в Украине толком никто не контролирует, что развязывает руки преступникам.
Чтобы решить проблему, авторы законопроекта предлагают существенно ужесточить правила работы для посредников по трудоустройству. Так, за невыполнения предписаний чиновников или недопуск их для проверки будет грозить агентствам штрафом в 100-200 необлагаемых налогом минимумов (160-320 тыс. грн.).
Органам местной власти также разрешили проводить внеплановые рейды и проверять кадровые агентства, несмотря на действующий в Украине мораторий на проверки бизнеса. Чиновников в случае принятия проекта, обяжут собирать и тщательно анализировать любую информацию относительно торговли людьми.
При наличии фактов участия в таких схемах агентства, его лицензию тут же аннулируют. Причем, среди таких фактов числится, в частности, "создание условий" для торговли людьми. То есть, если посредник отправит украинца к заграничному работодателю, а тот окажется непорядочным, отвечать будут наши кадровики.
Да и заполучить статус посреднического агентства станет непросто. Для этого фирме понадобится внешнеэкономический контракт с зарубежными партнерами, утвержденный проект трудового договора, который будут предлагать подписать выезжающим на работу украинцам. А плату с устроенных граждан агентство сможет получить не ранее, чем ему предоставят копию уже заключенного с работодателем трудового контракта и подписания акта предоставленных услуг.
Понятно, что соответствовать таким правила смогут далеко не все агентства. Поэтому стоит ожидать заметного сокращения числа посредников по трудоустройству. Стоит отметить, что крупные фирмы этому только рады. Они уже давно требуют от властей "почистить" рынок, утверждая, что его заполонили проходимцы. Впрочем, эксперты списывали немалую долю таких претензий на конкурентную борьбу – "малыши" берут за трудоустройство небольшую комиссию, что привлекает потенциальных клиентов.
Если посредников на рынке станет меньше, они смогут повысить стоимость своих услуг, - считают эксперты.
Источник: Ubr.ua
В Украине намечается большая чистка на рынке агентств, специализирующихся на отправке наших рабочих за рубеж. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6275, прописывающий новые правила для посредников по трудоустройству.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что наших гастрабайтеров нещадно эксплуатируют во всем мире, причем, не только работодатели: украинцы нередко попадают в сети торговцев людьми. Только в 2012-2014г жертвами последних могло стать более 40 тыс. наших соотечественников.
А в прошлом году Украина вошла в группу риска по торговле людьми, согласно ежегодному отчету Госдепа США. Причем, торговцы живым товаров нередко действуют через агентства по трудоустройству. Их же в Украине толком никто не контролирует, что развязывает руки преступникам.
Чтобы решить проблему, авторы законопроекта предлагают существенно ужесточить правила работы для посредников по трудоустройству. Так, за невыполнения предписаний чиновников или недопуск их для проверки будет грозить агентствам штрафом в 100-200 необлагаемых налогом минимумов (160-320 тыс. грн.).
Органам местной власти также разрешили проводить внеплановые рейды и проверять кадровые агентства, несмотря на действующий в Украине мораторий на проверки бизнеса. Чиновников в случае принятия проекта, обяжут собирать и тщательно анализировать любую информацию относительно торговли людьми.
При наличии фактов участия в таких схемах агентства, его лицензию тут же аннулируют. Причем, среди таких фактов числится, в частности, "создание условий" для торговли людьми. То есть, если посредник отправит украинца к заграничному работодателю, а тот окажется непорядочным, отвечать будут наши кадровики.
Да и заполучить статус посреднического агентства станет непросто. Для этого фирме понадобится внешнеэкономический контракт с зарубежными партнерами, утвержденный проект трудового договора, который будут предлагать подписать выезжающим на работу украинцам. А плату с устроенных граждан агентство сможет получить не ранее, чем ему предоставят копию уже заключенного с работодателем трудового контракта и подписания акта предоставленных услуг.
Понятно, что соответствовать таким правила смогут далеко не все агентства. Поэтому стоит ожидать заметного сокращения числа посредников по трудоустройству. Стоит отметить, что крупные фирмы этому только рады. Они уже давно требуют от властей "почистить" рынок, утверждая, что его заполонили проходимцы. Впрочем, эксперты списывали немалую долю таких претензий на конкурентную борьбу – "малыши" берут за трудоустройство небольшую комиссию, что привлекает потенциальных клиентов.
Если посредников на рынке станет меньше, они смогут повысить стоимость своих услуг, - считают эксперты.
Источник: Ubr.ua
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