В Украине стартовала международная акция – 30 дней на велосипеде. К ней присоединились около десятка городов.
Главная цель велосипедного апреля – популяризация активного образа жизни и велосипеда в качестве доступного и экологического транспорта.
Каждый участник акции несмотря на погоду ежедневно должен проехать хоть немного на велосипеде, а в доказательство – публиковать в соцсетях свои фото в седле.
Участники акции ежедневно должны отчитываться о своих велодостижениях в соцсетях.
В Украине акция проходит в третий раз. И каждый год велофанатов все больше. На этот раз в соцсетях зарегистрировались более тысячи человек.
Источник: Сегодня
Главная цель велосипедного апреля – популяризация активного образа жизни и велосипеда в качестве доступного и экологического транспорта.
Каждый участник акции несмотря на погоду ежедневно должен проехать хоть немного на велосипеде, а в доказательство – публиковать в соцсетях свои фото в седле.
Участники акции ежедневно должны отчитываться о своих велодостижениях в соцсетях.
В Украине акция проходит в третий раз. И каждый год велофанатов все больше. На этот раз в соцсетях зарегистрировались более тысячи человек.
Источник: Сегодня
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