Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашения с Турцией о возможности поездок граждан обеих стран по внутренним паспортам в виде ID-карт.
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан", - говорится в документе.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на заседании Кабмина отметил, что это будет первое соглашение подобного рода.
Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран могут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID-карточкам с электронным носителем информации.
Премьер-министр Владимир Гройсман на следующей неделе поедет с визитом в Турцию, в рамках которого планируется подписать соглашение.
Источник: Ukrnews24.net
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства.
"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан", - говорится в документе.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица на заседании Кабмина отметил, что это будет первое соглашение подобного рода.
Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран могут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории этих стран без загранпаспортов по ID-карточкам с электронным носителем информации.
Премьер-министр Владимир Гройсман на следующей неделе поедет с визитом в Турцию, в рамках которого планируется подписать соглашение.
Источник: Ukrnews24.net
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