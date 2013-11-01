Теперь родители новорожденного малыша могут зарегистрировать место проживания ребенка непосредственно в родильном доме, также как и получить в медучреждении свидетельства о рождении. Пока это пилотный проект, который действует в Киеве и Харькове.- Однако, не сомневаюсь, к концу года он станет общенациональным. Во всех родильных домах, которые выдают свидетельства о рождении, со временем так же должны проводить регистрацию места проживания, - подчеркнул глава Министр юстиции Павел Петренко. - Сейчас в 474 родильных домах по всей Украине действуют фронт-офисы Министерства юстиции, которые выдают соответствующие свидетельства о рождении. За прошлый год этой услугой воспользовались 116 тыс. родителей новорожденных. Сейчас мы работаем над расширением проект по регистрации места жительства новорожденного. Следующий наш шаг - получение помощи при рождении ребенка непосредственно через онлайн сервисы Министерства юстиции на платежную карточку. Мы хотим полностью убрать бюрократическую составляющую при рождении ребенка.Источник: сайт Министерства юстиции Украины