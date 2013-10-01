Как сообщают киевские СМИ, большая часть девушек и женщин прятала свои лиц под белыми масками, в руках они несли красные зонты и плакаты. Протестующие даже показали, как выглядит удостоверение " работника секс-индустрии " .Участники акции именно таким " красным " шествием заявили о своих правах и требовали отмены административного наказания за занятие проституцией - отмены статьи 181-1 Кодекса Украины об административных нарушениях.Рядом с женщинами протестовали и мужчины. Они требовали обеспечить равные права представителям сексменьшинств.