Сегодня несколько десятков работниц секс-индустрии вышли на акцию протеста, чтобы отстоять свои права.
Как сообщают киевские СМИ, большая часть девушек и женщин прятала свои лиц под белыми масками, в руках они несли красные зонты и плакаты. Протестующие даже показали, как выглядит удостоверение "работника секс-индустрии".
Участники акции именно таким "красным" шествием заявили о своих правах и требовали отмены административного наказания за занятие проституцией - отмены статьи 181-1 Кодекса Украины об административных нарушениях.
Рядом с женщинами протестовали и мужчины. Они требовали обеспечить равные права представителям сексменьшинств.
Фото: today-news.com
Как сообщают киевские СМИ, большая часть девушек и женщин прятала свои лиц под белыми масками, в руках они несли красные зонты и плакаты. Протестующие даже показали, как выглядит удостоверение "работника секс-индустрии".
Участники акции именно таким "красным" шествием заявили о своих правах и требовали отмены административного наказания за занятие проституцией - отмены статьи 181-1 Кодекса Украины об административных нарушениях.
Рядом с женщинами протестовали и мужчины. Они требовали обеспечить равные права представителям сексменьшинств.
Фото: today-news.com
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