Накануне Международного женского дня на сайте Президента зарегистрирована петиция с требованием сохранить 8 марта праздничным и выходным днем.Украинские женщины настроены решительно и ждут, что свое мнение по поводу судьбы праздника Петр Порошенко выскажет до завершения сбора подписей.Почти 1000 подписей всего за несколько дней. Документ в защиту 8 марта по сравнению с другими петициями очень быстро набирает подписи. Подписавших могло бы быть гораздо больше, но в соцсетях люди говорят о сложной и непонятной процедуре подписания петиции: " Я только что 5 раз пыталась войти на сайт и подписать данную петицию... НЕ УДАЛОСЬ! Невозможно зарегистрироваться и подписать петицию. Сайт блокируют...8 марта хотят сделать рабочим не праздничным днем. Мнение народа им не нужно " , - пишет пользователь Facebook Olga Yakubova. " В мене те ж не вийшло зайти на сайт " , - добавляет Екатерина Десятинник.Но еще чаще люди задают вопрос, неужели изменение календаря праздничных дней – главная проблема, которую сегодня нужно решать в стране." А, что если отменят праздник - жить лучше будет? " , - спрашивает Галина Демина. С ней согласна Ольга Прядко: " Праздник 8 марта должен быть. Для меня он все равно будет, а я так понимаю, что правительству нечем заняться, посерь е зней вопросов у них нет? " ." Женщины верят, что чиновники одумаются и оставят 8 марта в покое. Но мы надеемся, что и Президент Петр Порошенко выскажет свое мнение по поводу праздника до того, как завершится сбор подписей под петицией. Ведь 8 марта – совсем скоро " , - заявила автор петиции Анастасия Петренко.Инициативу сохранить в Украине международный женский день поддержали участницы Национальной платформы " Женщины за Мир " .Подписать петицию Президента можно по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/34083