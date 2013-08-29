В Украине нет законодательства, которое бы защищало детей, пострадавших от вооруженного конфликта.
На сегодняшний день, согласно официальной статистике, от вооруженного конфликта на Востоке Украины пострадало 580 тысяч детей, еще 236 тысяч покинули эти территории и оформили себе статус переселенцев.
Об этом на брифинге в Киеве рассказала эксперт по вопросам защиты прав детей Людмила Волынец.
При этом, как заявляет Волынец, такое количество детей-переселенцев не является объективным, так как до 10% вынужденных покинуть оккупированные территории не регистрировали себя как ВПЛ.
- Очень распространенной является цифра, что на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей проживал 1 млн детей из 8 млн всего населения. В этом миллионе было 15 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 20 тысяч детей инвалидов, 3 тысячи детей, которые были в конфликте с законом. Задаем ли мы вопрос, как эти дети живут на неподконтрольной территории? Очевидно, что такой статистики украинскому обществу не хватает, - рассказала Волынец.
Она также отметила неоднозначность данных о погибших и раненых детях, и отсутствие их официального перечня. По последним данным, в зоне проведения АТО погибло 68 детей, еще 186 были ранены.
- Однако существуют споры по этим цифрам. Некоторые говорят, что это статистика за два года за 2015-2016 года, некоторые говорят, что это за весь период войны, начиная с 2014 года. Если принять во внимание информацию, обнародованную квазиреспубликами, то по их подсчетам 200 детей погибли, а 500 - ранены - говорит эксперт.
Кроме того, Волынец рассказала, что сегодня 500 тысяч детей все еще остаются на неподконтрольной территории. Остальные 500 тысяч выехали в другие области Украины или за границу.
Эксперт заметила, что Украина, несмотря на актуальность проблемы, слишком мало говорит о реальном положении детей вследствие войны, об особенностях жизни этой демографической группы и, соответственно, о правах детей, а также не имеет никакого законодательства, которое бы защищало детей, пострадавших от вооруженного конфликта.
Источник: QHA
На сегодняшний день, согласно официальной статистике, от вооруженного конфликта на Востоке Украины пострадало 580 тысяч детей, еще 236 тысяч покинули эти территории и оформили себе статус переселенцев.
Об этом на брифинге в Киеве рассказала эксперт по вопросам защиты прав детей Людмила Волынец.
При этом, как заявляет Волынец, такое количество детей-переселенцев не является объективным, так как до 10% вынужденных покинуть оккупированные территории не регистрировали себя как ВПЛ.
- Очень распространенной является цифра, что на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей проживал 1 млн детей из 8 млн всего населения. В этом миллионе было 15 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 20 тысяч детей инвалидов, 3 тысячи детей, которые были в конфликте с законом. Задаем ли мы вопрос, как эти дети живут на неподконтрольной территории? Очевидно, что такой статистики украинскому обществу не хватает, - рассказала Волынец.
Она также отметила неоднозначность данных о погибших и раненых детях, и отсутствие их официального перечня. По последним данным, в зоне проведения АТО погибло 68 детей, еще 186 были ранены.
- Однако существуют споры по этим цифрам. Некоторые говорят, что это статистика за два года за 2015-2016 года, некоторые говорят, что это за весь период войны, начиная с 2014 года. Если принять во внимание информацию, обнародованную квазиреспубликами, то по их подсчетам 200 детей погибли, а 500 - ранены - говорит эксперт.
Кроме того, Волынец рассказала, что сегодня 500 тысяч детей все еще остаются на неподконтрольной территории. Остальные 500 тысяч выехали в другие области Украины или за границу.
Эксперт заметила, что Украина, несмотря на актуальность проблемы, слишком мало говорит о реальном положении детей вследствие войны, об особенностях жизни этой демографической группы и, соответственно, о правах детей, а также не имеет никакого законодательства, которое бы защищало детей, пострадавших от вооруженного конфликта.
Источник: QHA
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