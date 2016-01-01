Из-за ошибок при задержаниях и массы ДТП народ стал меньше доверять полиции.
Уровень доверия украинцев к патрульной полиции существенно снизился. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, сейчас только 40% граждан положительно оценивают деятельность стражей правопорядка.
"На старте (4 июля 2015 года. — Авт.) был пик увлечения и обожания патрульной полиции. Уровень доверия достигал 60%, сейчас снизился к трезвой повседневности, до 40%", — сообщил глава МВД. О причинах Аваков не распространялся, но, по оценкам самих силовиков, на снижение доверия могли повлиять несколько скандалов, которые произошли в рядах копов. Это и не всегда профессионально проведенные задержания нарушителей и трагический расстрел копов вооруженным преступником в Днепре. Еще один фактор — это более 500 ДТП, произошедших с участием патрульных только в прошлом году. А вот самыми резонансными провалами силовики называют расстрел пассажира BMW, за которым копы устроили погоню, и кражу $17 тыс. из автомобиля, угодившего в ДТП. Сами же патрульные признают, что в их работе есть пробелы, но называют их временными.
"Над ошибками работаем, - отметил глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков. - Так всегда бывает, когда планка высокая, а путь тяжелый. Впереди — создание дорожной патрульной полиции, усиленных патрульных тактических групп, старт патрульных в других городах. Тренинги, огневая подготовка проводятся круглые сутки, а значит, растет и профессионализм. Уверен, ошибок станет меньше".
В то же время, по словам Авакова, ко всей полицейской системе, в отличие от милицейской, уровень доверия немного вырос, и сейчас составляет 25%. (В последние месяцы существования милиции он не превышал 22%.) Впрочем, скандалы до сих пор не редкость и в рядах уже переаттестованных милиционеров. Сегодня во Львове суд должен избрать меру пресечения троим полицейским, которых прокуратура подозревает в издевательствах над пассажирами центрального железнодорожного вокзала.
По словам спикера львовской облпрокуратуры Марьяны Гайовской, задержаны трое полицейских, которые дежурили на вокзале. "Они подозреваются в вымогательстве денег у путешественников с применением силы. Всем троим объявлены подозрения", — сказала Гайовская. По ее словам, обыски прошли в целом у 13 полицейских, которые служат вместе с подозреваемыми. При обысках силовики нашли вещи, принадлежащие жертвам "оборотней".
Похожий случай недавно разоблачил и Департамент внутренней безопасности Нацполиции. К копам обратился житель Днепра, которого ограбила группировка из 10 человек. У лесоруба отобрали $1 тыс., бензопилу и дрова. Полиция выяснила, что к преступлению причастен 22-летний курсант, который в это время проходил практику в одном из отделов полиции Днепра. А в Тернополе на вымогательстве 5 тыс. грн поймали оперативника, который шантажировал вора, укравшего у соседа холодильник. В Нацполиции, комментируя подобные случаи, подчеркивают, что это естественный процесс — так полиция очищает свои ряды от "оборотней".
На днях исполнилось полгода с тех пор, как в поселке Кривое Озеро Николаевской области произошла трагедия с участием полицейских — был застрелен местный житель Александр Цукерман. Напомним, в конце августа прошлого года в частный дом, где произошел семейный дебош, вызвали наряд полиции. По словам очевидцев, возмущенный Цукерман пошел в атаку на копов с черенком от лопаты, но в итоге получил пулю. По предварительным данным облпрокуратуры, огонь на поражение открыл один из полицейских, причем не из табельного, а из личного оружия. Под стражей сейчас находится один из четырех фигурантов дела. Тот, который подозревается в стрельбе в дебошира.
Сейчас дело уже слушается в суде. Как рассказал адвокат вдовы Цукермана, Иван Ангелин, уже состоялось предварительное и первое заседания, а 9 марта ожидается допрос вдовы Цукермана Аллы и его мамы Ольги, которые в данном деле признаны потерпевшими. Следом за ними в суде планируют допросить пятерых свидетелей, а потом — обвиняемых.
"Пока не были допрошены обвиняемые, однозначно сложно понять их позицию. Первоначально некоторые из них не признавали вины, некоторые — лишь частично. То есть сейчас очень важны детали", — говорит Ангелин. По его словам, правоохранители считают, что обвиняемые активно содействуют следствию: "Но в чем это заключается — нам не совсем понятно". По словам Ангелина, больших перерывов между судебными заседаниями не запланировано, поэтому есть шансы, что дело может быть закончено в ближайшие месяцы.
В свою очередь, защита обвиняемых высказала возражение против того, чтобы суд принимал гражданские иски от вдовы и матери Цукермана (женщины требуют выплатить им около 1,2 млн грн морального ущерба).
Впрочем, одним из ключевых моментов суда станет допрос женщины-свидетеля, которая присутствовала на вскрытии. По ее первичным данным, в теле Цукермана было четыре, а не две пули, как ранее сообщали прокуроры. Если в деле возникнут нестыковки, адвокаты не исключают, что состоится эксгумация.
Источник: Сегодня
Уровень доверия украинцев к патрульной полиции существенно снизился. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, сейчас только 40% граждан положительно оценивают деятельность стражей правопорядка.
"На старте (4 июля 2015 года. — Авт.) был пик увлечения и обожания патрульной полиции. Уровень доверия достигал 60%, сейчас снизился к трезвой повседневности, до 40%", — сообщил глава МВД. О причинах Аваков не распространялся, но, по оценкам самих силовиков, на снижение доверия могли повлиять несколько скандалов, которые произошли в рядах копов. Это и не всегда профессионально проведенные задержания нарушителей и трагический расстрел копов вооруженным преступником в Днепре. Еще один фактор — это более 500 ДТП, произошедших с участием патрульных только в прошлом году. А вот самыми резонансными провалами силовики называют расстрел пассажира BMW, за которым копы устроили погоню, и кражу $17 тыс. из автомобиля, угодившего в ДТП. Сами же патрульные признают, что в их работе есть пробелы, но называют их временными.
"Над ошибками работаем, - отметил глава Департамента патрульной полиции Евгений Жуков. - Так всегда бывает, когда планка высокая, а путь тяжелый. Впереди — создание дорожной патрульной полиции, усиленных патрульных тактических групп, старт патрульных в других городах. Тренинги, огневая подготовка проводятся круглые сутки, а значит, растет и профессионализм. Уверен, ошибок станет меньше".
В то же время, по словам Авакова, ко всей полицейской системе, в отличие от милицейской, уровень доверия немного вырос, и сейчас составляет 25%. (В последние месяцы существования милиции он не превышал 22%.) Впрочем, скандалы до сих пор не редкость и в рядах уже переаттестованных милиционеров. Сегодня во Львове суд должен избрать меру пресечения троим полицейским, которых прокуратура подозревает в издевательствах над пассажирами центрального железнодорожного вокзала.
По словам спикера львовской облпрокуратуры Марьяны Гайовской, задержаны трое полицейских, которые дежурили на вокзале. "Они подозреваются в вымогательстве денег у путешественников с применением силы. Всем троим объявлены подозрения", — сказала Гайовская. По ее словам, обыски прошли в целом у 13 полицейских, которые служат вместе с подозреваемыми. При обысках силовики нашли вещи, принадлежащие жертвам "оборотней".
Похожий случай недавно разоблачил и Департамент внутренней безопасности Нацполиции. К копам обратился житель Днепра, которого ограбила группировка из 10 человек. У лесоруба отобрали $1 тыс., бензопилу и дрова. Полиция выяснила, что к преступлению причастен 22-летний курсант, который в это время проходил практику в одном из отделов полиции Днепра. А в Тернополе на вымогательстве 5 тыс. грн поймали оперативника, который шантажировал вора, укравшего у соседа холодильник. В Нацполиции, комментируя подобные случаи, подчеркивают, что это естественный процесс — так полиция очищает свои ряды от "оборотней".
На днях исполнилось полгода с тех пор, как в поселке Кривое Озеро Николаевской области произошла трагедия с участием полицейских — был застрелен местный житель Александр Цукерман. Напомним, в конце августа прошлого года в частный дом, где произошел семейный дебош, вызвали наряд полиции. По словам очевидцев, возмущенный Цукерман пошел в атаку на копов с черенком от лопаты, но в итоге получил пулю. По предварительным данным облпрокуратуры, огонь на поражение открыл один из полицейских, причем не из табельного, а из личного оружия. Под стражей сейчас находится один из четырех фигурантов дела. Тот, который подозревается в стрельбе в дебошира.
Сейчас дело уже слушается в суде. Как рассказал адвокат вдовы Цукермана, Иван Ангелин, уже состоялось предварительное и первое заседания, а 9 марта ожидается допрос вдовы Цукермана Аллы и его мамы Ольги, которые в данном деле признаны потерпевшими. Следом за ними в суде планируют допросить пятерых свидетелей, а потом — обвиняемых.
"Пока не были допрошены обвиняемые, однозначно сложно понять их позицию. Первоначально некоторые из них не признавали вины, некоторые — лишь частично. То есть сейчас очень важны детали", — говорит Ангелин. По его словам, правоохранители считают, что обвиняемые активно содействуют следствию: "Но в чем это заключается — нам не совсем понятно". По словам Ангелина, больших перерывов между судебными заседаниями не запланировано, поэтому есть шансы, что дело может быть закончено в ближайшие месяцы.
В свою очередь, защита обвиняемых высказала возражение против того, чтобы суд принимал гражданские иски от вдовы и матери Цукермана (женщины требуют выплатить им около 1,2 млн грн морального ущерба).
Впрочем, одним из ключевых моментов суда станет допрос женщины-свидетеля, которая присутствовала на вскрытии. По ее первичным данным, в теле Цукермана было четыре, а не две пули, как ранее сообщали прокуроры. Если в деле возникнут нестыковки, адвокаты не исключают, что состоится эксгумация.
Источник: Сегодня
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