Как увлечение отражается и на карьере, и на качестве жизни.
1. Хобби помогает переключиться с режима "работа" на команду "отдых". Порой это единственный способ забыть о тревожной планерке, трудном клиенте или негативной реакции шефа на проект. Грамотный работодатель знает: у человека, который имеет вне стен офиса увлекательные занятия, меньше шансов устать от основной работы, не выгореть на производстве. Если сотрудник в свободное время полноценно отдыхает, то, скорее всего, на работу он будет приходить более вдохновленным и с новыми силами.
2. Хобби помогает справиться с напряжением и офисным стрессом. Конфликты с начальством, конкуренция с коллегами, задержка зарплаты и прочие неприятности способны надолго испортить настроение. Но если человек занимается еще чем-то интересным параллельно, у него есть возможность переключится и вернуть себе спокойствие и уравновешенность, такие необходимые в жизни.
3. Хобби — это творчество. И чем больше человек развивает творческий подход в той сфере, где для него нет ни рисков, ни обязанностей, тем креативнее он становится. А креатив, новые идеи, нестандартные подходы к решению задач сегодня особенно ценят работодатели. К тому же такой сотрудник будет вызывать заинтересованность со стороны коллег, ведь он – разносторонняя личность.
4. Хобби поможет развить навыки и получить дополнительные знания, которые, как известно, за плечами не носить. Например, системный администратор, которому нравится делать сайты, создал для своей девушки портал по рукоделию. Потом – научился настраивать рекламу, после выложил несколько мастер-классов. По сути, молодой человек одновременно "прокачал" навыки маркетолога и менеджера проекта. Кто знает, куда это его приведет? Хобби может стать новой профессиональной историей. Многие начинающие предприниматели утверждают, что их увлечение уже приносило доход в тот момент, когда старая работа начала надоедать.
5. Некоторые увлечения могут стать источником дополнительного дохода. Проводить фотосессии, шить сумки на заказ, проводить уроки по изучению английского языка, монтировать короткие видеоролики, делать профессиональный макияж – доходы от этих видов деятельности лишними не будут, даже если они в разы меньше заработка на основной работе. Ведь любимое занятие, которое может приносить деньги, – это еще один бал к вашей самооценке.
Стоит ли рассказывать об увлечениях при трудоустройстве?
Упомяните о хобби, если оно усиливает вас как профессионала. Если вы уверены, что хобби увеличит шансы на успех, про него стоит рассказать. Но бывает и по-другому: некоторые компании отказывают кандидатам с экстремальным хобби, чтобы снизить риски больничных и несчастных случаев. Так что фильтруйте.
Например, если вы устраиваетесь на работу менеджером по рекламе, то полезно рассказать об изучении PR-технологий, увлечении фотографией и SMM. Если претендуете на должность менеджера по персоналу, стоит упомянуть опыт волонтерской работы в качестве коуча или о том, что в студенческие годы подрабатывали воспитателем в детском лагере. А вот про любовь к танцам, песне, вязанию или про умение выращивать лимоны в горшках лучше умолчать.
Если вам на собеседовании несколько раз повторили, что ведущий бухгалтер должен быть очень внимательным, можете смело рассказывать, что в свободное время занимаетесь корректурой текстов. Вычитывать кандидатские диссертации доверяют только грамотным и внимательным. Хотите выделиться? На интервью упомяните, что несколько лет являетесь капитаном команды "Что? Где? Когда?" и уже не раз выигрывали на городских соревнованиях. Работодателю будет приятно, что его потенциальный сотрудник обладает отличной эрудицией.
Вопрос о хобби – это своего рода детектор лжи для кандидатов. HR-ы особенно любят применять его для оценки soft skills (коммуникабельность, умение работать в команде, навыки самопрезентации). Учтите это при составлении резюме. А если вы не намерены самостоятельно упоминать об увлечениях, то будьте готовы, что рекрутер на собеседовании может спросить: "Какое ваше хобби?".
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Источник: hh.ua
1. Хобби помогает переключиться с режима "работа" на команду "отдых". Порой это единственный способ забыть о тревожной планерке, трудном клиенте или негативной реакции шефа на проект. Грамотный работодатель знает: у человека, который имеет вне стен офиса увлекательные занятия, меньше шансов устать от основной работы, не выгореть на производстве. Если сотрудник в свободное время полноценно отдыхает, то, скорее всего, на работу он будет приходить более вдохновленным и с новыми силами.
2. Хобби помогает справиться с напряжением и офисным стрессом. Конфликты с начальством, конкуренция с коллегами, задержка зарплаты и прочие неприятности способны надолго испортить настроение. Но если человек занимается еще чем-то интересным параллельно, у него есть возможность переключится и вернуть себе спокойствие и уравновешенность, такие необходимые в жизни.
3. Хобби — это творчество. И чем больше человек развивает творческий подход в той сфере, где для него нет ни рисков, ни обязанностей, тем креативнее он становится. А креатив, новые идеи, нестандартные подходы к решению задач сегодня особенно ценят работодатели. К тому же такой сотрудник будет вызывать заинтересованность со стороны коллег, ведь он – разносторонняя личность.
4. Хобби поможет развить навыки и получить дополнительные знания, которые, как известно, за плечами не носить. Например, системный администратор, которому нравится делать сайты, создал для своей девушки портал по рукоделию. Потом – научился настраивать рекламу, после выложил несколько мастер-классов. По сути, молодой человек одновременно "прокачал" навыки маркетолога и менеджера проекта. Кто знает, куда это его приведет? Хобби может стать новой профессиональной историей. Многие начинающие предприниматели утверждают, что их увлечение уже приносило доход в тот момент, когда старая работа начала надоедать.
5. Некоторые увлечения могут стать источником дополнительного дохода. Проводить фотосессии, шить сумки на заказ, проводить уроки по изучению английского языка, монтировать короткие видеоролики, делать профессиональный макияж – доходы от этих видов деятельности лишними не будут, даже если они в разы меньше заработка на основной работе. Ведь любимое занятие, которое может приносить деньги, – это еще один бал к вашей самооценке.
Стоит ли рассказывать об увлечениях при трудоустройстве?
Упомяните о хобби, если оно усиливает вас как профессионала. Если вы уверены, что хобби увеличит шансы на успех, про него стоит рассказать. Но бывает и по-другому: некоторые компании отказывают кандидатам с экстремальным хобби, чтобы снизить риски больничных и несчастных случаев. Так что фильтруйте.
Например, если вы устраиваетесь на работу менеджером по рекламе, то полезно рассказать об изучении PR-технологий, увлечении фотографией и SMM. Если претендуете на должность менеджера по персоналу, стоит упомянуть опыт волонтерской работы в качестве коуча или о том, что в студенческие годы подрабатывали воспитателем в детском лагере. А вот про любовь к танцам, песне, вязанию или про умение выращивать лимоны в горшках лучше умолчать.
Если вам на собеседовании несколько раз повторили, что ведущий бухгалтер должен быть очень внимательным, можете смело рассказывать, что в свободное время занимаетесь корректурой текстов. Вычитывать кандидатские диссертации доверяют только грамотным и внимательным. Хотите выделиться? На интервью упомяните, что несколько лет являетесь капитаном команды "Что? Где? Когда?" и уже не раз выигрывали на городских соревнованиях. Работодателю будет приятно, что его потенциальный сотрудник обладает отличной эрудицией.
Вопрос о хобби – это своего рода детектор лжи для кандидатов. HR-ы особенно любят применять его для оценки soft skills (коммуникабельность, умение работать в команде, навыки самопрезентации). Учтите это при составлении резюме. А если вы не намерены самостоятельно упоминать об увлечениях, то будьте готовы, что рекрутер на собеседовании может спросить: "Какое ваше хобби?".
Читайте также: Чем занимаются украинцы по дороге на работу.
Источник: hh.ua
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