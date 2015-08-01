Уже в этом году Украина готовится к запуску железнодорожного сообщения со странами-соседями Венгрией и Словакией. Также планируется открыть еще один маршрут в Польшу.
Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
"Украина запустила поезд Киев–Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда отличное. И это только начало: уже пошел процесс запуска маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачева – в Будапешт, из Ужгорода – в Кошице", – рассказал Соколюк.
Источник: Misto.news
Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
"Украина запустила поезд Киев–Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда отличное. И это только начало: уже пошел процесс запуска маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачева – в Будапешт, из Ужгорода – в Кошице", – рассказал Соколюк.
Источник: Misto.news
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