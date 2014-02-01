После 10 февраля лютые морозы понемногу начнут уходить из Украины, температура повысится.
Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.
"После 10 февраля в ближайшей синоптической перспективе дней так на 5-10 станет историческим днем. Именно днем, потому что как раз в дневные часы эти прожорливые сильные морозы наконец начнут поджимать хвост и отступать. В течение завтрашнего дня температура воздуха уже покажет более-менее вменяемые градуса, ожидается, представьте себе, -4 -10 градусов. Даже не хочется детализировать, так это приятно звучит. Еще раз -4-10", — сообщила синоптик.
Источник: Вероятно
Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.
"После 10 февраля в ближайшей синоптической перспективе дней так на 5-10 станет историческим днем. Именно днем, потому что как раз в дневные часы эти прожорливые сильные морозы наконец начнут поджимать хвост и отступать. В течение завтрашнего дня температура воздуха уже покажет более-менее вменяемые градуса, ожидается, представьте себе, -4 -10 градусов. Даже не хочется детализировать, так это приятно звучит. Еще раз -4-10", — сообщила синоптик.
Источник: Вероятно
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