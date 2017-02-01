"Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки. Благодарен слаженной работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, славным украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - говорится в сообщении в социальной сети президента Украины Петра Порошенко.